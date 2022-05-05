عضو لجنة العفو الرئاسي: إعادة دمج المفرج عنهم مع المجتمع

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة استقبلت طلبات عديدة عبر كل وسائل التواصل، فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة تفعيل اللجنة.

وأضاف الخولي، خلال لقاء عبر فضائية extra news، يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ستضمن الدمج المجتمعي، لافتا إلى أن تفعيل عمل اللجنة، يأتي من دعم القيادة السياسية للشباب، ودمج الشباب في المجتمع وتقديم العون لهم.

العفو الرئاسي سيطبق على من يستحق

أشار طارق الخولي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استخدم صلاحياته الدستورية في إقرار العفو الرئاسي، خاصة في قضايا التظاهر وغيرها.

وأفاد بأن مع وجود حالة الطوارئ، كانت تتوسع دائرة الاشتباه، وحالات أكثر يجري التعامل معها، لكن مع إلغاء حالة الطوارئ، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تم إطلاق حزم تشريعية وتعديلات قانونية، لوضع بدائل للحبس الاحتياطي والدمج المجتمعي.

وأوضح أن العفو الرئاسي سيطبق على من يستحق العفو، وفقا لمعايير محددة، وهي عدم الانضمام للجماعة الارهابية أو من تم اتهامه بقضايا عنف.

نعمل على عدم حدوث انجراف لأي تيار خطير

لفت إلى أن اللجنة بعد تشكيلها، جرى عمل اجتماع مع الرئيس السيسي، وأكد الرئيس، أنه لن نكتفى أن الشباب يخرج فقط، لكن الطالب لا بد أن يعود لجامعته، وعلى العامل أن يعود لوظيفته مرة أخرى، حتى لا يحدث انجراف لأي تيار خطير.

ونوه بأن اللجنة الحالية، على علم ودراية كبيرة بدورها المهم في المجتمع، وذلك بفضل الدعم الذي توليه القيادة السياسية.

إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع

وتابع: «شعرت بالفرحة الشديدة، خاصة بعد أن تم العمل في ملف الغارمين والغارمات، مؤكدا أن المعايير الأساسية للعفو الرئاسي، هي عدم الاتهام بقضايا الإرهاب، أو قضايا العنف».

واستكمل أن دمج الشباب المفرج عنهم في المجتمع، من أولويات عمل لجنة العفو، وبعضهم مفصول من العمل والكلية، ولديهم مشكلة الفيش الجنائي، وهذا جزء من إمكانية مساعدة هؤلاء الشباب للانخراط في المجتمع مرة أخرى، مؤكدا أن اللجنة ستعمل على إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع.