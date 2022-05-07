عضو لجنة العفو الرئاسي ينعى شهداء الوطن: التحديات حافز لنا لنستمر

تقدم طارق الخولي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، بخالص العزاء في شهدائنا الذين تصدوا لمحاولة إرهابية بسيناء، اليوم، لافتا إلى أن كل المحاولات الإرهابية تأتي في سياق محاولة زعزعة واستقرار الوطن، لكن تلك العمليات حافز لنا حتى نستمر في مجابهة التحديات التي يحاول الإرهاب الغاشم جرنا إليها.

الخولي: الجمهورية الجديدة تستوعب الجميع

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يؤكد بأن الجمهورية الجديدة تستوعب الجميع، وهو ما عبر عنه الرئيس من خلال قراره بإنشاء حالة من الحوار الوطني حتى تشمل الجميع، «ده مشهد أسعدني للغاية، واللجنة بتشكيلها الحالي يمثل الطيف المصري بتعدداته».

الخولي: اللجنة لا يختص عملها بخروج الشباب المحبوسين فحسب

وأكمل الخولي قائلا: «اللجنة لا يتخصص موقفها فقط بخروج الشباب المحبوسين ولكنها تشمل أيضا ملفات الغارمين والغارمات، وهو الأمر الذي كان دائما في بال الرئيس السيسي، واسناد هذا الاختصاص إلى اللجنة هدفه أن تعمل اللجنة بشكل منتظم وسريع في هذا الأمر وإنجازه بالسرعة المطلوبة».

وأوضح أن اللجنة ومنذ إنشائها بالمؤتمر الوطني الأول للشباب وقد اعتمدت على معيارين، الأول بالنسبة للشباب المحبوسين الذين لم يرتكبوا أعمال عنف أو لا ينتمون لمنظمات إرهابية فهما المعيارين الأساسيين اللذين تعتمد عليهما لجنة العفو الرئاسي، لافتا إلى أنه ومع إعادة تفعيل وعمل اللجنة فمن خلال مناقشات سنضع معايير جديدة وإضافية أخرى للاستناد عليها بناءً على الأولويات، «اللجنة هيكون عندها وضع رؤية شاملة حول الأولويات والقواعد التي سيتم الاستناد إليها بالنسبة لشباب المحبوسين».