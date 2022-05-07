الشهر العقاري: الحد الأقصى لرسوم تسجيل الشقق 4 آلاف جنيه

قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن قانون الشهر العقاري لتسجيل ملكية العقارات يقدم تيسيرات واسعة في مجال نقل الملكية ويحقق نقلة اجتماعية واقتصادية كبيرة للمجتمع حيث ستتحول جميع العقارت داخل مصر من عقارات غير مسجلة أو قابلة للتسجيل إلى عقارات مسجلة وعلى هذا الأساس تم وضع نماذج لكل حالة بشكل منفرد.

37 يوما المدة المحددة لإنهاء إجراءات التسجيل

وأوضح ياقوت، خلال لقاءه في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن الاجراءات الجديدة تتضمن مرحلة تسبق التسجيل العقاري ولا تتجاوز مدة "الرفع المساحي" 14 يومًا من بين الـ37 يومًا المحددة للتسجيل، بالإضافة إلى إتاحة إجراءات التسجيل الإلكترونية ووضع نموذج مخصص لكل حالة بعينها من حالات التسجيل، والتي جرى حصرها في 9 حالات.

رسوم تسجيل الشقق في الشهر العقاري

وأشار رئيس مصلحة الشهر العقاري، إلى أن من هذه التسهيلات فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، بما يفتح المجال أمام أي مشتري بالتوجه لتسجيل الملكية الخاصة به دون سؤاله عن أداء الضريبة من البائع من عدمه وأن أقصى رسم لتسجيل العقارات والشقق بالشهر العقاري 3900 جنيه، بالإضافة إلى 100 جنيه سعر نموذج التسجيل ليصبح الإجمالي 4000 جنيه فقط رسوم تسجيل العقارات بقانون الشهر العقاري الجديد، وذلك يرجع للمساحات الخاصة بتلك العقارات سواء بالمدن أو الريف والقرى.