في عيدها القومي.. «دمياط.. الإنتاج الزراعي في قلعة الصناعة»: 117 ألف فدان (إنفوجراف)

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، «إنفوجراف» بمناسبة العيد القومي لمحافظة دمياط بعنوان: «دمياط.. الإنتاج الزراعي في قلعة الصناعة المصرية»، تزامنا مع احتفال المحافظة بعيدها القومي في 8 مايو من كل عام، إحياء لذكرى انتصار شعب دمياط على الحملة الصليبية بقيادة لويس التاسع.

الموقع الجغرافي

تقع محافظة دمياط على ساحل البحر الأبيض المتوسط، شمال الدلتا، على الضفة الشرقية لنهر النيل، وهي شبه جزيرة يحتضنها البحر المتوسط شمالاً وبحيرة المنزلة شرقاً ويشطرها النيل إلى شطرين، كما تبلغ المساحة الكلية للمحافظة 589 كم2، تضم 5 مراكز: «دمياط – فارسكور – كفر سعد – الزرقا – كفر البطيخ»، ويبلغ عدد سكان المحافظة 1.5 مليون نسمة.

دمياط.. أحد القلاع الصناعية في مصر

ويعتبر النشاط الاقتصادي بالمحافظة من أفضل الأنماط الاقتصادية بها نظرًا لتنوعه واعتماده على العنصر البشري، حيث تعتبر محافظة دمياط من أهم قلاع الصناعة في مصر، حيث تتركز بها عدد من الصناعات المهمة مثل الأثاث، الحلويات، المنسوجات، منتجات الألبان وصناعة السفن والأحذية.

تتميز دمياط بإنتاج عدد من المحاصيل الزراعية المهمة، التي تقوم عليها العديد من الصناعات على رأسها: الجوافة، النخيل، القمح، الأرز، البطاطس، الليمون، العنب، الطماطم.

وفقا للإنفوجراف يبلغ إجمالي الزمام المنزرع في محافظة دمياط 117 ألف فدان، ويتنوع بها الإنتاج النباتي، فمن أبرز محاصيل الخضر البطاطس – الطماطم – الباذنجان – الفلفل – البازلاء - الجزر، ومحاصيل الفاكهة : المانجو – الجوافة – الليمون، أما المحاصيل الحقلية: القمح – الكتان – البنجر – القطن – الأرز – الذرة.

الإنتاج الحيواني بدمياط

وفيما يتعلق بلإنتاج الحيواني بالمحافظة، إجمالي الثروة الحيوانية بها حوالي 108 ألف رأس ماشية بالمحافظة، وإجمالي الطاقة الإنتاجية للألبان 52358 طن، وإجمالي الطاقة الإنتاجية للحوم 7395 طن، أما بالنسبة بالثروة الداجنة، يبلغ إجمالي مزارع الإنتاج الداجني 83 مزرعة، والإنتاج الكلي 2.7 مليون طائر.

وأشار الإنفوجراف إلى أن محافظة دمياط تمتلك بحكم موقعها الجغرافي المتميز من الشواطئ والمسطحات المائية ما يؤهلها للصدارة في الإنتاج السمكي على مستوى الجمهورية، حيث تعتمد على أكبر أسطول صيد في مصر بالبحر الأبيض المتوسط، ذلك بالإضافة إلى نهر النيل وبحيرة المنزلة والعديد من المزارع السمكية، وأهم الأسماك بها: البلطي – البربوني – القراميط – الجمبري – الدنيس – الكابوريا – السردين – السبيط – المكرونة – الثعابين – البوري – القاروص – المرجان.

ويضم القطاع الزراعي في دمياط، 14 مصنع أعلاف، و90 محل للأعلاف، و60 مصنع ومحل للاتجار في المبيدات، و93 جمعية زراعية ومتعددة الأغراض، فضلا عن 64 مركز تجميع وتصنيع الألبان.