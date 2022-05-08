5 أمور تجنب نشرها على «فيسبوك».. تهدد بفقدان حياتك وخطف أطفالك

قد يبدو نشر المنشورات على تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«إنستجرام» و«تويتر» شيء عادي ولا ضرر منه، ولكن هذا عكس الحقيقة، إذ أن نشر الكثير من البيانات والمعلومات حولك قد يعرضك للاختراق، وهو ما أكده عدد من خبراء الإنترنت لموقع «ذا صن» البريطاني.

وأضاف الخبراء للموقع، أنه من الممكن استخدام أتفه المنشورات والمعلومات عنك التي تقوم بنشرها بحسن نية ضدك.

جمع المعلومات التافهة

وقال جافاد ماليك، خبير الأمن الإلكتروني، إنه يجب على مستخدمي التطبيقات توخي الحذر الشديد عبر الإنترنت، حيث يمكن للمجرمين استخدام أي معلومات يتم نشرها علنًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تلك التي تبدو تافهة، إذ يمكن تجميعها معًا لبناء صورة أفضل للضحية.

وأضاف، أنه قد تعتقد أنك بأمان، لكن النشر حول ما تفعله أو مكانك أو عائلتك أو سجلك على «Facebook» أو «Instagram» أو «Twitter» قد يتركك مكشوفًا أمام الجميع، موضحا أنه بشكل عام، فإن أخطر المعلومات التي يمكنك طرحها تتعلق بأسئلة إعادة تعيين كلمة المرور، وأشياء مثل اسم الأم، والمدارس، والشارع الذي تسكن فيه، لذا من المهم إدراك أن المعلومات التي ينشرها الأشخاص قد تستهدف من حولهم، حيث يمكن استخدام الآباء الذين ينشرون معلومات زائدة عن أطفالهم ضد أطفالهم على عكس الوالدين، وربما تتسبب في حوادث خطف الأطفال أو حدوث أي أزمات لهم.

كما يجب على الأشخاص توخي الحذر بشأن المعلومات التي ينشرونها حول أماكن عملهم، إذ يمكن للمجرمين استخدام التفاصيل المتعلقة بالعمل أو نشر صور الحفلات المكتبية وشرائط التعليق للهجوم على المنظمة.

خمس منشورات فيسبوك يجب تجنبها

وأوضح الموقع، أن هناك خمسة أشياء يجب أن تكون شديد الحذر عند نشرها عبر الإنترنت، لأنها قد تعرضك للكثير من المشكلات والأزمات، وهي:

1- بيانات التعريف الشخصية التي يمكن استخدامها للتحقق من هويتك، وتتمثل في العنوان الكامل، وتاريخ الميلاد، واسم الأم، وما إلى ذلك.

2- بيانات الموقع، ويمكن استخدامها لشن هجمات إلكترونية مادية وجرائم أخرى.

3- كن انتقائيًا للغاية في مشاركة البيانات مع تطبيقات الطرف الثالث، مثل الاختبارات والألعاب، فالعديد منها عبارة عن عمليات احتيال، وإذا طُلب منك يومًا ما تحديد بيانات التعريف الشخصية من خلال أحد هذه التطبيقات، فعليك التوقف على الفور.

4- كن حذرًا جدًا من أي شخص لا تعرفه شخصيًا يتصل بك، ولا تشارك أي شيء مع أي شخص لا تعرفه.

5- تجنب الخوض في أي تفاصيل حول مكان عملك أو ما تفعله هناك، حيث يطارد مجرمو الإنترنت بانتظام موظفي الهدف على وسائل التواصل الاجتماعي، لذا يمكنك أن تصبح أداة غير مقصودة لهم لمهاجمة مكان عملك.