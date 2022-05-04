تحذير عاجل من «التعليم» للمدارس بشأن نشر الامتحانات على مواقع التواصل

جددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، تحذيراتها للمدارس بالتزامن مع الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، التي تبدأ يوم السبت المقبل الموافق 7 مايو الجاري، وتعقد ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع الإدارات التعليمية ووزارة التربية والتعليم.

وقالت المديريات في خطابات موجهة للإدارات التعليمية، أنه يحظر نشر الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى بعد انتهاء الأعمال الخاصة بها، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على سرية عقد الامتحانات والالتزام بكافة القواعد المنظمة لها.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

- السبت 7 مايو انطلاق امتحانات نهاية العام للدور الأول بتعليم الجيزة حيث يؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي الامتحانات خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو.

- الصف الصف الرابع الابتدائي خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو.

-الصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو.

- الصفان الأول والثاني للمرحلة الإعدادية خلال الفترة من 7 إلى 12 مايو.

- الصفان الأول والثاني الثانوي العام للمواد خارج المجموع خلال الفترة من 7 إلى 10 مايو.

- بدء امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 14 إلى 19 مايو.

- طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الصم وضعاف السمع والمكفوفين يؤدوا الامتحانات من 7 مايو إلى 19 مايو.

- طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام خلال الفترة من 11 مايو إلى 26.

الامتحانات ستعقد ورقيًا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات ستعقد ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، موضحة أنه تم التنبيه على جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لافتة إلى أنه غير مسموح بدخول الكتب للامتحانات وذلك بالنسبة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وسيتم تسليم الطلاب ورقة مفاهيم في كل مادة.