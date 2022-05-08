بدء تفكيك آخر مقصورة لـ توت عنخ آمون تمهيدا لنقلها إلى المتحف الكبير

بدأ مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير، إجراءات تفكيك المقصورة الكبرى المتبقية من مقصورات توت عنخ آمون الأربع، تمهيدا لنقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير، لتكتمل بذلك إجراءات نقل مقصورات الملك الفرعوني لمقرها الجديد.

وبنقل المقصورة الرابعة يتبقى فقط مقصورة الأواني الكانوبية، والتي كانت تحوي أواني الأحشاء المصنوعة من الألباستر، والتي يحرسها حيوان «ابن آوي»، والذي كان يقدسة المصريون القدماء، وأطلقوا عليه الإله آنوبيس.

كما يتبقى أيضًا المجموعة الذهبية، والتي تعتبر من أهم المجموعات التي عُثر عليها كاملة، وتضم القناع ومجموعة الحلي الذهبية والتوابيت الداخلية، والمفترض نقلها في موكب جديد قبيل افتتاح المتحف الكبير مع نهاية العام الجاري، حيث ستجتمع الـ5800 قطعة، وهي إجمالي القطع الخاصة بالملك توت عنخ آمون، للمرة الأولى بمقبرته.

تفكيك المقصورة وجمعها

وقال مصدر بالمتحف المصري الكبير، إن العمل انتهى من تغليف المقصورة المصنوعة من الخشب المذهب، والتي عُثر عليها ضمن مقتنيات الفرعون الذهبي توت عنخ آمون بمقبرته بالبر الغربي بالأقصر في نوفمبر 1922، ثم نُقلت مع باقي القطع إلى المتحف المصري بالتحرير لعرضها به.

وذكر، أن عملية النقل ستجري كما حدث مع المقصورات الأخرى التي نُقلت من قبل، حيث سيتم تفكيكها وتغليفها بعد فك الفاترينة المحيطة بها، وإجراء معالجات أولية بمقر المتحف المصري بالتحرير، ثم وضع الأجزاء المفككة التي خضعت لأشعة «إكس راي»، لمعرفة أماكن الوصلات والتعاشيق بها، ثم يتم نقل الأجزاء المفككة التي يصل عددها لنحو 20 قطعة إلى المتحف الكبير في ناقلات معدة خصيصا لتلافي أي ذبذبات قد تطال المقصورة.

قاعة عالمية حديثة

وتابع المصدر، أنه بعد انتهاء أعمال النقل يتم جمع المقصورة في المتحف الكبير بعد إجراء كل أعمال الترميم والعزل، لتعرض كل مقصورة من مقصورات الملك توت عنخ آمون في فاترينة خاصة، وفقاً لأحدث طرق العرض المتحفي بالقاعات المخصصة لعرض كنوز الملك والتي تبلغ مساحتها نحو 7200 متر مربع، والمزودة بأحدث وسائل العرض المتحفي من فتارين ذات تحكم بيئي، إضافة إلى وسائل توضيحية من الجرافيك وبطاقات شرح خاصة بكل قطعة، وكذلك شاشات عرض توضح سيناريو العرض الخاص بالملك الشاب.