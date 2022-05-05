عاجل.. انهيار حفرة رمال على عاطل أثناء تنقيبه عن الآثار بالصف

انهارت قبل قليل، حفرة من الرمال، على عاطل بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة، أثناء تنقيبه عن الآثار، كما جرى ضبط باقي المتهمين، الذين شاركوا في عملية التنقيب.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، يفيد بانهيار حفرة من الرمال على عاطل بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، أثناء تنقيبه عن الآثار.

القبض على باقي المتهمين

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، لمكان الواقعة، وتبين صحتها، وتم الاستعانة بعدد من رجال قوات الانقاذ لانتشال الجثة، فضلا عن القبض على باقي المتهمين الذين شاركوا في عملية التنقيب عن الآثار، وضبط الأدوات المستخدمة في عملية الحفر.

جرى تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها.