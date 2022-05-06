النيابة تصرح بدفن عاطل لقى مصرعه في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالصف

صرحت النيابة العامة بدفن جثة عاطل انهارت عليه حفرة من الرمال ولقي مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار مع آخرين داخل منزل بمركز الصف واستعجلت تحريات الأجهزة الأمنية .

بلاغ من الأهالي يكشف الواقعة

وكان قسم شرطة مركز الصف تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بمصرع عامل انهارت عليه حفرة من الرمال أثناء التنقيب عن الآثار، يفيد بانهيار حفرة من الرمال على عاطل بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، أثناء تنقيبه عن الآثار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها.

نجاح محاولة انتشال الجثة

وبالفحص تبين وجود جثة عاطل أسفل حفرة رملية وتم الاستعانة بعدد من رجال الإنقاذ لاستخراج الجثة ونجح رجال الإنقاذ من انتشال الجثة أسفل الحفرة الرملية وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة وتولت التحقيقات.

التنقيب عن الآثار كان وراء مصرع المتوفى

وبعمل التحريات الأولية تبين أن المتوفى كان ينقب عن الآثار مع آخرين وأثناء ذلك انهارت عليه حفرة رملية ما أدى لمصرعه على الفور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى لتحديد أسباب الوفاة، كما استعجلت جهة التحقيق الأجهزة الأمنية بسرعة تحرياتها حول الواقعة لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وفاة أب وطفليه بعد قفزهم من الطابق السادس هربًا من حريق

لقي أب وطفلاه مصرعهم بعد أن قفزوا من الطابق السادس هربًا من حريق هائل نشب في شقتهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتم نقل الجثث إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي، لبيان إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرّحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.