عاجل.. السلطات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين مشتبه بهما في تنفيذ هجوم إلعاد

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، اعتقال الفلسطينيين الاثنين اللذين يشتبه في تنفيذهما هجوم إلعاد وسط إسرائيل، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

ضحايا ومصابون في الهجوم الفلسطيني

وكان ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون فيما وصفته الشرطة الإسرائيلية بهجوم إرهابي مشتبه به في مدينة إلعاد بوسط إسرائيل، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن مهاجمين مسلحين بالسكاكين والفؤوس أو كليهما استهدفوا المارة في حديقة، وأجرت شرطة الاحتلال حينها مطاردة حيث نصبت حواجز على الطرق وفتشت المركبات لضبط المشتبه بهم.

وجاء الهجوم في يوم الاستقلال الإسرائيلي المزعوم، وهو يوم عطلة رسمية بمناسبة تأسيس الدولة، وقال مسعف متطوع إن «الحادث سيكون محفورا بعمق في قلبي لبشاعته».