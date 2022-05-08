رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. السلطات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين مشتبه بهما في تنفيذ هجوم إلعاد

كتب:

رؤى ممدوح
10:41 ص | الأحد 08 مايو 2022
عملية إلعاد

عملية إلعاد

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، اعتقال الفلسطينيين الاثنين اللذين يشتبه في تنفيذهما هجوم إلعاد وسط إسرائيل، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

ضحايا ومصابون في الهجوم الفلسطيني

وكان ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون فيما وصفته الشرطة الإسرائيلية بهجوم إرهابي مشتبه به في مدينة إلعاد بوسط إسرائيل، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن مهاجمين مسلحين بالسكاكين والفؤوس أو كليهما استهدفوا المارة في حديقة، وأجرت شرطة الاحتلال حينها مطاردة حيث نصبت حواجز على الطرق وفتشت المركبات لضبط المشتبه بهم.

وجاء الهجوم في يوم الاستقلال الإسرائيلي المزعوم، وهو يوم عطلة رسمية بمناسبة تأسيس الدولة، وقال مسعف متطوع إن «الحادث سيكون محفورا بعمق في قلبي لبشاعته».

 

اقرأ المزيد:

مصر ترفض مخططات إسرائيل لبناء 4 آلاف وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية

الاحتلال يحاصر عددا من القرى الفلسطينية للقبض على منفذي «هجوم إلعاد»

ارتفاع قتلى هجوم إلعاد إلى 4 إسرائيليين وجيش الاحتلال يمشط المنطقة

اللحظات الأولى لـ«هجوم إلعاد» في إسرائيل ووفاة 3 أشخاص (صور)

عاجل.. فرار منفذي «هجوم إلعاد» بعد قتل 3 إسرائيليين وإصابة 6 بفأس
بقلم رؤى ممدوح