مصر ترفض مخططات إسرائيل لبناء 4 آلاف وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية

أعربت وزارة الخارجية، اليوم عن بالغ القلق من اعتزام السلطات الإسرائيلية هدم عدد من القرى الفلسطينية في منطقة «مسافر يطا» بالضفة الغربية المحتلة، وما يستتبعه ذلك من خطر تهجير الآلاف من الفلسطينيين من قاطني تلك القرى؛ كما أكّدت وزارة الخارجية أيضًا رفضها لما تردد حول مخطط بناء نحو 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددةً على ما تمثله هاتان الخطوتان من خرق صارخ لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.

مصر تعرب عن بالغ قلقها من تهجير آلاف الفلسطينيين

وأكّد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإدانة التامة لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها وكذا مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين.

مصر تدين سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان صادر اليوم، على أنَّ الاستمرار في مِثل تلك الإجراءات الأحادية تؤدي إلى زيادة الاحتقان والتوتر وتسهم في تغذية دائرة العنف، كما تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.