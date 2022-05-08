رسوم تسجيل الشقق في الشهر العقاري.. أقصى مبلغ 3900 جنيه

مع بدء عملية تفعيل قانون الشهر العقاري الجديد، والذى استحوذ على اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، إذ يريدون معرفة رسوم تسجيل الشقق في الشهر العقاري، وذلك حسب البنود الخاصة بالقانون الجديد.

وكشف جمال ياقوت، رئيس الشهر العقاري، إن الرسوم الخاصة بالتسجيل بسيطة، مما يسهل على المواطنين الإقبال على عملية التسجيل، حسب قانون الشهر العقاري الجديد لتسجيل ملكية الوحدات السكانية والعقارات، حيث أن القانون أصبح يقدم تيسيرات واسعة لجميع المواطنين في عمليات نقل الملكية، مشيرًا إلى أن رسوم تسجيل الشقق فى الشهر العقاري لا تزيد عن مبلغ 4000 جنيه بحد اأقصى.

مدة الرفع المساحي 14 يومًا

وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» والمذاع على فضائية «ON»، أن كل الإجراءات المطلوبة والتي تسبق عملية التسجيل العقاري، لا تزيد عن 37 يومًا، منها 14 يومًا هي مدة «الرفع المساحي».

وأشار رئيس الشهر العقاري، أنه في إطار تيسير أوضاع التسجيل على المواطنين، أطلق الشهر العقاري خدمة إلكترونية لتسجيل العقارات، إذ تم إتاحة عدد من النماذج المخصصة لكل حالة، والتي تبلغ 9 حالات.

رسوم تسجيل الشقق في الشهر العقاري

- 3900 جنيه هو أقصى مبلغ يتم دفعه أثناء تسجيل الشقق والعقارات في الشهر العقاري.

- 100 جنيه، هي القيمة المالية التي تُدفع لشراء نموذج التسجيل.

وأكد رئيس الشهر العقاري، أن مبلغ 4000 جنيه هو إجمالي القيمة المالية التي يتم دفعها لتسجيل أي عقار أو وحدة سكنية، حسب قانون الشهر العقاري الجديد.

وأشار إلى أن عملية تسجيل العقارات في الشهر العقاري، ستتحول من عقارات غير مسجلة إلى عقارات قابلة للتسجيل ومسجلة، وبناء على هذا تم وضع 9 نماذج مختلفة لكل حالات التسجيل المتوقعة.