قضية اعتصام النهضة المسلح.. 23 متهما في قفص «محكمة الإرهاب»

23 إرهابيًا في قضية فض اعتصام النهضة داخل قفص الاتهام أمام محكمة جنايات الجيزة، التي تنظرها الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجي، في الاتهامات الموجهة لهم بتدبيرهم تجمهرًا لتكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق، وهي الجرائم التي نفذها عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي بحق الدولة وترويع المواطنين.

40 يومًا داخل اعتصام النهضة

ظل اعتصام النهضة بالجيزة ورابعة العدوية من قبل عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي قرابة 40 يومًا حتى نفذت أجهزة الأمن قرار فض الاعتصام يوم 14 أغسطس من عام 2013، وكانت كلفة فض تلك الاعتصامات سقوط مجموعة من ضباط وجنود الشرطة شهداءً بسبب وجود أسلحة نارية حية داخل الاعتصامين.

تفاصيل قضية اعتصام النهضة

وبحسب أوراق قضية اعتصام النهضة، أن جهات إنفاذ القانون فتحت ممرات آمنة للأشخاص المتجمهرين وقت الاعتصامات وطالبتهم بالانصراف عن طريق مكبرات الصوت، وظلت تلك الممرات فترة كافية حتى يخرج المتظاهرون من عناصر تنظيم الإخوان دون أي ملاحقة أمنية، لكن قيادات تلك العناصر رفضت التعاون مع أجهزة الشرطة واختارت العنف.

رصاص الإخوان على نداء الشرطة

كانت طلقات الرصاص من قبل عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي في اعتصام النهضة، والتي عرفت بعد ذلك بقضية اعتصام النهضة، هي بادرة الرد على نداء الشرطة بضرورة إخلاء المكان والخروج من الممرات الأمنية، وهنا سقط عدد من ضباط وجنود الشرطة شهداءً لتبدأ بعدها أجهزة الأمن في تعقب مصدر إطلاق النيران والرد على تلك العناصر حتى انتهت أعمال الفض وإلقاء القبض على عدد من المتهمين وتقديمهم للمحاكمة.