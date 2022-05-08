بالتفاصيل.. طريقة الوصول إلى رابط نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2022

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية، إعلان نتيجة الهجرة العشوائية لها، وهو الأمر الذي جعل البحث عن رابط نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2022 من أكثر الكلمات بحثا وتداولا على محركات البحث المختلفة، وخاصة أن إعلان النتيجة جاء أمس بحسب توقيت الولايات المتحدة الأمريكية، و«الوطن» توضح خلال السطور التالية الخطوات التفصيلية لكيفية البحث عن نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا.

خطوات الوصول إلى رابط نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2022

1) الدخول على موقع وزارة الخارجية الأمريكية والخاص بالتسجيل لبرنامج الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا الرابط .

2) الضغط على زر check status.

3) الضغط على كلمة continue.

4) بعد الضغط على continue سوف تظهر لك نافذة بيضاء بها عدد من المربعات الصغيرة التي تطلب منك التالي:

- كتابة الرقم التأكيدي الذي ظهر لك أثناء عملية التسجيل في برنامج الهجرة.

- كتابة اسم العائلة الذي سجلت به خلال التقديم.

- كتابة تاريخ الميلاد كاملا.

5) بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة يتم الضغط على submit لإظهار نتيجة التقديم في البرنامج سواء كان بالرفض أو القبول.

ورغم سهولة استخدام رابط نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2022، إلا أنه يعد من أكثر الموضوعات التي تحتاج دقة في التعامل مع استخدامه، ويتطلب من المستخدم أن يكون محتفظاً بالمعلومات التي تقدم بها خلال برنامج الهجرة العشوائي وهي اسم العائلة، وسنة الميلاد date of birth، والرقم التأكيدي conformation number، الذي حصل عليه المتقدم أثناء عملية التسجيل.

55 ألف تأشيرة سنوياً

ويعود نظام وبرنامج التقديم في الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بموجب قانون الهجرة الذي تم إقراره عام 1990، ويتم من خلاله منح 55 ألف تأشيرة هجرة من خلال القرعة سنويا.

ويكون الهدف من هذا البرنامج هو العمل على تأصيل تنويع السكان المهاجرين في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال التركيز على أشخاص يأتي معظمهم من دول كانت معدلات الهجرة منها إلى الولايات المتحدة قليلة خلال الـ5 سنوات الماضية.