وفاة 5 أطفال بمرض التهاب الكبد الغامض في أمريكا في أكبر حصيلة حتى الآن

قال موقع أنكوريدج ديلي نيوز الأمريكي، إن مسؤولي الصحة ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحقق في إصابة 109 طفل بمرض التهاب الكبد الغامض الذي ينتشر بين الأطفال خلال الأسابيع الماضية، مؤكدا وفاة خمسة من الأطفال المصابين، وهي أكبر حصيلة وفيات بهذا المرض الذي لا تزال أسبابه مجمولة بحسب ما أعلنت من قبل منظمة الصحة العالمية.

وكانت إندونيسيا أكثر دولة أعلنت عن حصيلة وفيات بمرض التهاب الكبد الغامض، بوفاة 3 أطفال، وبالتالي ترفع وفيات أمريكا إجمالي حالات الوفاة بالمرض إلى ما يقارب 10 حالات.

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109 حالة إصابة بين الأطفال بفيروس التهاب الكبد الغامض

وقال جاي باتلر، نائب مدير مركز السيطرة على الأمراض للأمراض المعدية، إن الحالات الـ 109 تعود إلى أكتوبر وتم العثور عليها في 24 ولاية وإقليم واحد. وأوضح أن أكثر من 90٪ من المرضى تم نقلهم إلى المستشفى و 14٪ خضعوا لعمليات زرع كبد. وقال إن الغالبية تعافت.

ووفق الموقع، لا تزال الحالات، التي تم اكتشافها في 20 دولة على الأقل بينهم المملكة المتحدة، تحير العلماء الذين لم يتمكنوا من تحديد السبب. ويقول المسؤولون إن الالتهاب الكبدي الحاد عند الأطفال لا يزال نادر الحدوث، ويحثون الآباء على عدم الذعر.

لكن، وفق الموقع، يجب الحذر من العلامات غير العادية بما في ذلك اليرقان - الذي يسبب اصفرار الجلد وبياض العينين - والبول الداكن والبراز الفاتح.

أسباب مرض الالتهاب الكبدي الغامض ما تزال غير معروفة

وقال بتلر إنه على الرغم من ندرة الإصابة باالتهاب الكبدي الغامض، يمكن أن يصاب الأطفال به وليس من غير المألوف أن يكون السبب غير معروف.

وقال إنه لم تكن هناك زيادة كبيرة في عدد حالات التهاب الكبد عند الأطفال أو عمليات زرع الكبد، بما في ذلك قبل فيروس كورونا.

الفيروس الغدي.. المشتبه الرئيسي به في سبب الالتهاب الكبدي

والمشتبه به الرئيسي هو الفيروس الغدي - وهو من عائلة مشتركة من حوالي 50 فيروسًا تسبب أعراضًا تتراوح من نزلات البرد واضطرابات المعدة إلى الخنصر، وفي حالات نادرة تؤثر على الدماغ أو النخاع الشوكي.

وقال بتلر إن حوالي نصف الأطفال الأمريكيين الذين أصيبوا بالالتهاب الكبدي الغامض والذين وضعوا قيد التحقق من حالاتهم لديهم عدوى مؤكدة بالفيروس الغدي، لكن المسؤولين لا يعرفون حتى الآن ما إذا كان هذا هو سبب المرض.