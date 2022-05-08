فضائية ETC تتعاقد مع سيد معوض حصريا لتحليل المباريات بـ«بوكس تو بوكس»

أعلنت إدارة قناة etc الفضائية، تعاقدها مع سيد معوض النجم الأسبق لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، ليكون ضمن فريق المحللين الرياضيين الرئيسيين لبرنامج «بوكس تو بوكس» مع الإعلامي محمد شبانة، والذي يذاع يوميا على شاشة القناة من الأحد للخميس في تمام الساعة 11 مساء.

سيد معوض على قناة etc

ووقّع هاني العتال، رئيس مجلس إدارة القناة، العقد مع معوض رسميا، ليبدأ ظهور النجم الأهلاوي على شاشة etc حصريا بداية من الأسبوع الحالي، وذلك ضمن خطة التطوير المستمر لشاشة القناة، باعتبار «معوض» واحدا من أفضل النجوم والمحللين الكرويين في مصر.

وكانت قناة etc أعلنت قبل شهرين، تعاقدها مع نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أحمد عيد عبدالملك، ولقيت الحلقات نجاحا جماهيريا كبيرا.

مسيرة سيد معوض الكروية

يذكر أنّ سيد معوض لعب للنادي الأهلي ومنتخب مصر، وحقق العديد من البطولات، وكان من الجيل الذهبي للفراعنة، حيث شارك مع المنتخب في كأس العالم للقارات 2009، وتوّج مع منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية عامي 2008 و2010.

وشارك «معوض» مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2008 و2012 و2013، كما توّج ببطولة دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وبطل السوبر الأفريقي 3 مرات، وبعد اعتزاله اختاره الكابتن حسام البدري، مدربا مساعدا في الجهاز الفني للأهلي، الذي تولى المسؤولية عام 2016 خلفا للهولندي مارتن يول.

وواصل سيد معوض، مشواره مع حسام البدري، حيث انضم لجهازه التدريبي الذي تولى قيادة منتخب مصر عام 2019، قبل إقالة الجهاز نفسه في سبتمبر عام 2021، ليأتي بعدهم البرتغالي كارلوس كيروش وجهازه الفني.