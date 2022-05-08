تحرير 1011 مخالفة تموينية بالقليوبية.. خبز ناقص الوزن وعدم إعلان أسعار

كثفت مديرية التموين بالقليوبية الحملات التموينية، خلال فترة إجازة العيد والأسبوع الجاري، على المخابز والأسواق والأنشطة التموينية والمحال التجارية ومستودعات البوتاجاز ومنافذ بيع السلع التموينية، وذلك بقرى ومراكز ومدن المحافظة.

تحرير محاضر تموينية في العيد

وأسفر المرور عن تحرير محاضر تموينية خلال فترة العيد، بإجمالي 1011 مخالفة، عبارة عن 283 محضر نقص وزن للخبز المدعم، و171 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات، و238 مخالفة توقف بعض المخابز عن الإنتاج، و85 مخالفة عدم نظافة أدوات المعجن، و96 مخالفة لعدم وجود قائمة أسعار وبيانات المخبز، و17 مخالفة لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطن، و11 مخالفة لعدم وجود ميزان، و10 مخالفات لتصرف وتجميع دقيق بلدي مدعم، و6 مخالفات لبيع خبز مدعم بأزيد من السعر، و29 مخالفة عدم وجود سجل.

عدم الإعلان عن الأسعار

كما حُررت 32 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و16 محضرا لمزاولة نشاط بدون ترخيص، و7 محاضر جنحة لعدم وجود شهادة صحية، و11 محضر جنحة لتجار تموينيين، و4 محاضر جنحة لمستودعات البوتاجاز بإجمالي 1011 محضرا خلال إجازة عيد الفطر المبارك

ووجه عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، تعليمات واضحة في هذا الشأن، تتمثل في التصدي بكل حزم لمن تسول له نفسه العبث بقوت المواطن ومحاربة الفساد بكل أشكاله، مع استمرار الحملات التموينية يوميا لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، واستمرار صرف المقررات التموينية للمواطنين، ومتابعة فروع الجمله والمطاحن ومستودعات البوتاجاز.