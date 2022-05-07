رئيس الأغلبية البرلمانية يشهد محاكاة لـ«مجلس النواب» بجامعة سوهاج الجديدة

شهد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، اليوم السبت، فعاليات نموذج المحاكاة لـ«مجلس النواب»، والذي تنظمه جامعة سوهاج، بمقر الجامعة الجديد بالكوامل، فى حضور محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من المحافظة، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب جامعة سوهاج.

محاكاة لـ«مجلس النواب»

وفى بداية زيارة سيادته، استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بديوان عام المحافظة، المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية بمجلس النواب، بحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان، والمهندس حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة، والمهندس ياسر عمر وكيل أول لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

وبدأت فعاليات نموذج محاكاة لـ«مجلس النواب»، فى جامعة سوهاج الجديدة، بعزف السلام الجمهوري، وتلاوة بعض آيات من القرآن الكريم، بمشاركة الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة. وتضمنت المحاكاة نموذج لجلسة عامة أدارها رئيس الجامعة، وشملت مداخلة للمهندس أشرف رشاد تحدث خلالها عن الاختصاصات التشريعية والرقابية، ووسائل الرقابة البرلمانية في النظم السياسية، ودور البرلمان في دعم التطور الديمقراطي، كما تحدث عن رؤية مصر 2030، ودور الأحزاب والمشاركة السياسية والمجتمعية. كما تناول النائب طارق رضوان التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

الطاقة والتنمية المستدامة

فيما تحدث رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب المهندس حسام عوض الله حول الطاقة والتنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، وتناول النائب ياسر عمر وكيل أول لجنة الخطة والموازنة مراجعة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك الخطة والموازنة العامة للدولة. كما تضمنت المحاكاة كذلك رد بعض القيادات التنفيذية على عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من ممثلي النواب، في قطاعات «السياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والطرق، والإدارة المحلية، والشباب والرياضة».

استراتيجية مصر 2030

ومن جانبه، أشاد محافظ سوهاج بنموذج المحاكاة موجها الشكر لجميع القائمين عليه، مؤكدا أنه يأتي تماشيا مع رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية الحوار مع الشباب، والعمل على إعداد كوادر شابة واعية، لافتا إلى أن تلك المحاكاة تأتي انطلاقا من الدور التاريخي والمؤثر لمجلس النواب في الحياة السياسية المصرية منذ نشأته، وضرورة نشر الوعي بأهمية العمل البرلماني بين الشباب.