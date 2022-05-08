منتصر الزيات يعلن نيته الترشح نقيبا للمحامين: سأنافس بشرف

أعلن منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، نيته الترشح على نفس المقعد خلال الانتخابات التكميلية المُزمع إجراؤها خلال الفترة المُقبلة.

وأكد «الزيات»، أنه سيخوض هذه المعركة دون الاعتماد على أي تيار أو كتلة انتخابية، مشيرًا إلى أن اعتماده الأساسي سيكون على المحامين الراغبين في رد اعتبار مهنة المحاماة وقلعة الحريات.

انتخابات المحامين

وقال منتصر الزيات في بيان له: «سأنافس بشرف، وسأعرض على الجمعية العمومية ما يمكنني فعله، ولن أتعرض لغيري من المتنافسين، وسأجتهد في إعمال ما قضى به قانون المحاماة في مادته 68، والتي تنص على أن يراعي المحامي في معاملته لزملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة».

واستطرد قائلًا: «أحترم كل زملائي من القامات النقابية التي تدخل في سباق المنافسة، وأقول للزملاء الذين يعملون على إزكاء الوقيعة بيني وبين الأستاذ عبد الحليم علام، علاقتنا طيبة ومتواصلين وتنافسنا مشروع مع الاحترام المتبادل، وإذا صدر عني شيء في أي وقت سبق ما يسيء لسيادته فأعتذر عنه وكذلك كل الزملاء الآخرين، نختلف لا بأس في الأطروحات والبرامج ونتنافس ويبقى الاحترام، فلنعمل معًا على إعادة الاعتبار لنقابة المحامين ومهنة المحاماة».

معلومات عن منتصر الزيات

وشغل منتصر الزيات، العديد من المناصب على مدار فترة عمله النقابي الممتدة لسنوات من بينها: «أمين صندوق النقابة العامة للمحامين في مصر سابقا، وأمين عام مساعد النقابة العامة للمحامين في مصر سابقا، ومقرر لجنة الدفاع عن الحريات بالنقابة العامة للمحامين في مصر سابقا».

وولد «الزيات» عام 1956 في مدينة أسوان، وهو من أصول نوبية، واشترك في الدفاع عن الكثير من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، من خلال تأسيس «جبهة الدفاع عن المحامين».

وشارك «الزيات»، في الكتابة بالعديد من الوسائل الإعلامية العربية والعالمية من بينها صحيفة الحياة اللندنية، والراية القطرية، والرأي العام الكويتية، وأخبار العرب الإماراتية، بالإضافة إلى المصري اليوم، والمشهد، واليوم السابع داخل مصر.