إزالة وإيقاف 8 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية تواصل جهودها في تنظيم حملات المتابعة الميدانية، بنطاق مراكز المحافظة، إضافة لمتابعة الحالة العامة للشوارع، لرصد المخالفات المتعلقة بالتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة تعديات ووقف بناء مخالف في قرية زهرة

من جانبها، نظمت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حملة لإزالة كل أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بالقرى التابعة للمركز، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعدى بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وبدون ترخيص بقرية زهرة، وإيقاف أعمال حفر أساس أرض إصلاح زراعي بعزبة صلاح الدين التابعة للوحدة المحلية بقرية البرجاية، حيث تم ردم الاساسات، كما تم إزالة إعمال حفر وتعدى على الأرض الزراعية لإقامة أساسات خرسانية بقرية عقيلة سعد بصفط الخمار وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة سور مخالف

وفى مركز ومدينة سمالوط، تم إزالة حالة بناء سور مخالف بالكوم الأبيض بالوحدة المحلية لقرية اسطال ، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محضر بالواقعة.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز ملوى، رصد حالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم إيقاف وإزالة حالتي تعد بالبناء بدون ترخيص في المهد على الأراضي الزراعية بقرية تونا الجبل.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، مساء أمس من إزالة سور على أرض زراعية بقرية الوفاء (2) حيث تمت الإزالة بمستوى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما قامت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بإيقاف وإزالة حالة تعدي في المهد عبارة عن حفر أساسات خارج الحيز العمراني بقرية القيس.