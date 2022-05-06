حملة مكبرة على المخابز البلدية في المنيا وتحرير 16 محضرًا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار تكثيف تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.

حملة تموينية للتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالتعاون مع التموين، حملة تموينية وتفتيشية على المخابز البلدية بدائرة المركز، وذلك لمتابعة إنتاج خبزًا مطابقًا للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.

ومن جانبه، قال عامر طه رئيس المركز، إن الحملة التموينية أسفرت عن تحرير 16 محضرًا للمخالفين، وجاءت المخالفات ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم إعلان أسعار ونظافة، كما تم تحرير محضر تجميع شيكارة دقيق بلدي وإثبات مبيعات وهمية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى محافظ المنيا تقريرًا مفصلا من الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، حول انتظام استلام الأقماح من الموردين والمزارعين، وكذلك البيان التفصيلي لأعمال التوريد بكل موقع تخزيني.

تقديم كافة سبل الدعم للمزارعين

وأكد محافظ المنيا، تقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، كي يستطيعوا استقبال القمح بشكل منتظم، مشيراً إلى ضرورة استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة.

وتعمل مواقع استلام الأقماح يومياً من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وتستقبل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و(2320001 - 2342200).