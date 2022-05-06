محافظ المنيا: توريد 48 ألف طن قمح منذ بداية الموسم

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم توريده إلى شون وصوامع المحافظة بلغ 48460 طنًا و764 كيلوجرامًا، وذلك منذ بداية موسم توريد محصول القمح، حيث تم أمس الخميس 5 مايو 2022 توريد 10611 طنًا و702 كيلوجرام في جميع المواقع التخزينية، البالغ عددها 44 موقعًا بجميع المراكز.

تقرير يومي عن كميات توريد القمح

وتلقى محافظ المنيا تقريرًا مفصلاً من الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، حول انتظام استلام الأقماح من الموردين والمزارعين، وكذلك البيان التفصيلي لأعمال التوريد بكل موقع تخزيني.

ووجَّه محافظ المنيا بتقديم كافة أشكال وصور الدعم والتيسيرات للمزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم، مع التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة.

لجان متخصصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة

وأكد «القاضي» أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة، لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، لافتاً إلى أن عمليات توريد الأقماح تسير بدون أي مشاكل ودون عقبات، مشيرًا إلى تلقي تقارير في غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

وتعمل مواقع استلام الأقماح يوميًا من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وتستقبل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة الشكاوى أو الاستفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و(2320001 - 2342200).