محافظ المنيا يعلن المواعيد الصيفية لتشغيل المحال العامة

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه بداية من غد السبت الموافق 7 مايو 2022، سيتم البدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، وذلك وفقًا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

زيادة مواعيد الفتح في الإجازات

وأوضح المحافظ أن مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا ستكون من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

فتح الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة

وأضاف «القاضي» أن مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا ستكون من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذلك الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة).

وأشار المحافظ إلى أنه تُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

كما شدد محافظ المنيا على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات الغلق، مشيراً إلى أن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، منوهًا بضرورة تعاون المواطنين في تطبيق المواعيد الصيفية الجديدة للفتح والإغلاق والإبلاغ عن أي مواطن يخالف هذه المواعيد لضمان حسن تطبيق واحترام القرارات الحكومية والحفاظ على صحة الجميع.