دينا: أطالب بتدريس الثقافة الجنسية في المدارس لمواجهة التحرش

أعلنت الفنانة دينا تأييدها لرأي زميلتها دينا الشربيني، بعد تأكيدها بأن الثقافة الجنسية هي أولى طرق مواجهة ظاهرة التحرش التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة.

وقالت دينا في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنها تطالب بتدريس الثقافة الجنسية في المدارس، لإيمانها بأنه «لا حياء في العلم»، بحسب قولها، مضيفة: «أحيانًا تنتشر مفاهيم غير صحيحة ولابد من تصحيحها، ومن ثم فإن تدريس الثقافة الجنسية للنشء الصغير أمر مهم».

وأضافت أنه لابد من حماية الأجيال من المعلومات المغلوطة التي ربما يستمدونها من أصدقائهم، ولذلك لابد من استقائهم لمعلومات ممن يفوقونهم في العمر.

وفي سياق مختلف، تتواجد الفنانة دينا رفقة ابنها «علي» حاليًا في العاصمة الفرنسية بباريس، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت نقله إلي أحد المستشفيات هناك، حيث من المقرر أن تعود أدراجها إلي القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاطمئننان علي صحته.

آخر أعمال دينا في الدراما التليفزيونية

وكانت آخر أعمال الفنانة دينا مشاركتها في بطولة مسلسل «ملف سري» للمخرج حسن البلاسي، وبطولة الفنان هاني سلامة، والذي عُرض في سباق دراما رمضان المنقضي، حيث جسدت شخصية سيدة ارستقراطية تُدعي «فريدة»، وهو دور لم تجسده علي مدار مشوارها الفني، بحسب قولها.

دينا: استمتعت بكواليس «ملف سري»

وأكدت دينا أنها استمتعت بكواليس دورها في «ملف سري»، لاسيما أن الأجواء كانت طيبة ويسودها التعاون بين الأبطال.

ويشارك في بطولة «ملف سري» عائشة بن أحمد، محسن محيي الدين، ماجد المصري، محمد محمود عبدالعزيز، مادلين طبر، دنيا عبد العزيز، كارولين عزمي، إيهاب فهمي، علاء مرسي، لبني ونس وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.