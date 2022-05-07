نقل نجل الفنانة دينا لمستشفى في باريس بعد تعرضه لأزمة صحية

كشفت الفنانة دينا عن تعرض نجلها «علي» لوعكة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات في العاصمة الفرنسية باريس، للوقوف على طبيعة حالته.

دينا تكشف عن تفاصيل إصابة نجلها

وقالت دينا في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن ابنها شعر بتعب خلال الساعات الماضية، ما دفعها لاصطحابه إلى أحد المستشفيات في باريس، إذ خضع لعدد من التحاليل الطبية، وتنتظر نتائجها خلال الساعات المقبلة، مضيفة أنها ستعود إلى مصر بمجرد اطمئنانها عليه بشكل كامل.

دينا سافرت لنجلها قبل عيد الفطر

وأوضحت دينا أنها سافرت إلي ابنها قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بعد انتهائها من تصوير دورها في مسلسل «ملف سري»، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، لافتة إلى أن نجلها يدرس في باريس، وتحرص على السفر إليه من حين لآخر.

دينا سعيدة بدورها في مسلسل ملف سري

وفي سياق مختلف، أبدت دينا سعادتها إزاء الأصداء الإيجابية التي تلقتها عن دورها في مسلسل «ملف سري»، مشيرة إلي أن شخصية «فريدة» حازت علي إعجاب الجمهور، كونها مختلفة عن سابق أدوارها التي قدمتها في الدراما التليفزيونية.

ووصفت دينا الفنان هاني سلامة بالموهوب والمحترم، خاصة أنه لا يتدخل في اختصاصات الغير، ويضع كامل تركيزه على عمله كممثل، ولذلك يكون النجاح حليفه دومًا في أعماله التي يقدمها، بحسب قولها.

وشارك في بطولة «ملف سري» عائشة بن أحمد، نضال الشافعي، ماجد المصري، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، كارولين عزمي، دنيا عبدالعزيز، إيهاب فهمي وكوكبة من النجوم، من تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي.