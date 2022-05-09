رحلة تحدي سمية الألفي للورم الخبيث.. حالتها مستقرة وتتابع جلسات الكيماوي

تصدرت الفنانة سمية الألفي محركات البحث على «جوجل» خلال الساعات الماضية، بعد خضوعها لجلسة كيماوي جديدة، بعد أيام من إجرائها عملية دقيقة استمرت نحو 4 ساعات كاملة، لاستئصال ورم خبيث من منطقة الصدر تحت الإبط، وتتلقى الفنانة حالياً جلسات الكيماوي.

بداية مشوار علاج سمية الألفي

في ديسمبر الماضي، تم نقل الفنانة سمية الألفي إلى المستشفى وحجزها في غرفة العناية المركزة لتدهور حالتها الصحية، وخضعت لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم بالثدي.

كشف ألفي الألفي، عن الحالة الصحية لشقيقته الفنانة سمية الألفي بعد تعرضها لأزمة صحية وخضوعها لجلسات العلاج الكيماوي خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن حالتها مستقرة ولكنها متأخرة.

آخر ظهور للفنانة سمية الألفي

وكان آخر ظهور للفنانة سمية الألفي خلال العرض الخاص لفيلم ريتسا لابنها أحمد الفيشاوي، ويضم فيلم ريتسا، عددا كبيرا من النجوم بينهم محمود حميدة وأحمد الفيشاوي، وعائشة بن أحمد وأمير المصري وكارولين عزمي ومريم الخشت ومي الغيطي وحسن عثمان، وهو من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري.

واعتزلت الفنانة سمية الألفي الفن منذ سنوات طويلة، حيث كان آخر مشاركة لها منذ عام 2010، ومن بعدها ابتعدت عن الوسط الفني.

آخر مشاركة مع شقيق سمية الألفي

تشارك الفنانة الشابة سمية الألفي ابنة شقيق سمية الألفي، الفنانة الكبيرة سمية الألفي في مسلسل أحلام سعيدة مع الفنانة يسرا، والذي عرض في السباق الرمضاني 2022، وتسبب في سعادة الفنانة الكبيرة لدخول ابنة شقيقها عالم التمثيل ومشاركتها في مسلسل «أحلام سعيدة» في بداية منها لتحقيق حلمها.