سمية الألفي عن مشاركتها في مسلسل أحلام سعيدة: تمرنت قبل التصوير على الرقص

أعربت الفنانة سمية الألفي، عن سعادتها بردود أفعال الجمهور حول دورها في مسلسل أحلام سعيدة، الذي تشارك به خلال الموسم الرمضاني، إذ تجسد شخصية فوزية والدة ديدي هانم، والذي تجسده الفنانة يسرا.

وقالت في بيان صحفي لها، إن حلمها قد تحقق بالعمل في مسلسل أحلام سعيدة مع يسرا، مضيفة: «تم ترشحي، لأثبت له أنني على قدر الثقة، بجانب أن هذا الدور يعد بالنسبة لي فرصة كبيرة لابد من اغتنامها».

تحدي العمل مع يسرا

وأضافت: «كان تحدي كبير أن أكون وسط كل هؤلاء النجوم، وتقديم شخصية والدة يسرا، وساعدني علي تقديم الدور توجيهات المخرج عمرو عرفة، و سيناريو وحوار هالة خليل الذي جعلني أشعر بكل كلمة أقولها».

وأشارت إلى أنها تمرنت قبل التصوير على الرقص، وساعدها في ذلك دراستها من قبل للرقص و الباليه، مما جعل الأمور أكثر سهولة، لتظهر بهذا الشكل على الشاشة.

وعن عملها مع يسرا، قالت: «طوال عمري وأنا متأثرة بيسرا، وخاصة دورها في فيلم إسكندرية كمان و كمان بشخصية نادية، ودور أمل في فيلم حدوتة مصرية، كانا من أهم الأدوار الموثرة في حياتي، لدرجة أنني كنت أشاهد هذه الأعمال، وأكتب دورها وأمثله أيام الجامعة».

معلومات عن سمية الألفي

سمية الألفي هي ابنة شقيق الفنانة سمية الألفي، بدأت مسيرتها الفنية باسم ندى الألفي حتي لا تستغل تشابة الاسم وصلة القرابة بينها وبين النجمة الكبيرة، درست تمثيل وإخراج وفنون بصرية في الجامعة الأمريكية، كما درست الفلسفة وعلم النفس، أسند إليها أول بطولة لها في فيلم ورد أثناء دراستها في الجامعة، وشاركت في مسلسل الحب فرصة أخيرة، ولدينا أقوال أخرى.