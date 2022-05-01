سمية الألفي: «وحيد حامد نصحني بتغيير اسمي في بداية مشواري الفني»

أعربت سمية الألفي الصغيرة في تصريحات لـ«الوطن»، عن سعادتها بردود الفعل التي استقبلتها حول دور والدة يسرا التي لعبتها في مسلسل «أحلام سعيدة»، وقالت إنها كانت متخوفة في البداية من فكرة العودة إلى الخمسينات ولكن ردود الفعل كانت إيجابية.

رد فعل سمية الألفي الكبيرة عند مشاهدتها

وعن أول ردود الفعل فقالت إن عمتها الفنانة سمية الألفي الكبيرة شاهدت أول حلقة معها وشجعتها للغاية، مؤكدة أنها كانت سعيدة عندما رأت اسمها على التتر، وخاصة أن أحلام سعيدة أول عمل يكتب عليه اسمها الحقيقي.

وحيد حامد وسبب تغيير اسمها

وأكدت أن أعمالها السابقة كانت تُكتب وتقدم باسم ندى الألفي، وعن سبب تغيير اسمها من سمية لندى، قالت إنها كانت نصيحة الكاتب الراحل وحيد حامد لها ومن بعدها قدمت نفسها في أكثر من عمل باسم ندى الألفي.

أما عن قرار عودتها لاسمها الحقيقي فقالت سمية الألفي: «لما كان حد بينادي عليا ويقولي يا ندى مكنتش مرتبطة بالاسم فمكنتش برد، فده كان مزعل ناس كتير مني وخصوصا إني متعودة الناس إما يقولولي سمية أو سمسمة فندى كان غريب عليا فقررت أغيره وأرجع لاسمي الحقيقي».

وبخصوص مساعدة اسمها لها في العمل بالوسط الفني، فقالت إنها لا تعتمد على كونها من عائلة فنية مطلقا وأن المخرج عمرو عرفة لم يعرف أن عمتها سمية الألفي إلا مع منتصف التصوير، مشيرة إلى أنها في الأساس تعمل في الرسم وإخراج الأفلام القصيرة وتحب مهنتها ولم تتركها حتى مع التمثيل.