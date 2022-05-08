تطورات الحالة الصحية للفنانة سمية الألفي بعد جلسات الكيماوي: «ادعولي»

طالب الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه ومحبي والدته الفنانة سمية الألفي، بالدعاء لها متمنيًا شفاءها، إذ تخضع حاليًا لجلسات العلاج الكيماوي بمنزلها بعد خروجها من المستشفى.

سمية الألفي تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

وأكدت الفنانة سمية الألفي في تصريح لـ«الوطن»، أنها بحالة جيدة حالياً، وتخضع للعلاج بالمنزل، ووجهت الشكر لكل محبيها وجمهورها على سؤالهم المستمر لها، ودعائهم لها خلال الفترة الماضية.

أحمد الفيشاوي يطلب الدعاء لوالدته

لم تكن تلك المرة الأولى التي يثير فيها الفنان أحمد الفيشاوي قلق رواد السوشيال ميديا بسبب والدته، حيث سبق وطالب جمهوره بالدعاء لوالدته بالشفاء العاجل، فكلما ذهبت لجلسة الكيماوي يطلب على السوشيال ميديا الدعاء لها، إذ كتب الشهر الماضي منشورًا آخر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، مرفقًا صورتهما معا، وعبر فيه عن حبه وامتنانه لها ولدعمها المستمر له، وكتب: «الحب كله وأكتر بكتير.. شكرا يا صديقتي»

تفاصيل العملية الجراحية لـ سمية الألفي

وأجرت الفنانة سمية الألفي عملية جراحية في ديسمبر الماضي، بعد تدهور حالتها الصحية وحجزها في غرفة العناية المركزة، وخضعت الفنانة لجراحة دقيقة استمرت نحو 4 ساعات كاملة، لاستئصال ورمًا خبيثًا من منطقة الصدر تحت الإبط، وتتلقى الفنانة حالياً جلسات الكيماوي.

موعد انتهاء جلسات الكيماوي

وستستمر الفنانة سمية الألفي في علاج الكيماوي حتي شهر يوليو المقبل، خاصة أنه بعد سحب العينة منها، اتضح أن الورم من النوع الخبيث ويحتاج لفترة طويلة من جلسات الكيماوي، وذلك أدى إلى سقوط شعرها، لذا حرص الفنان أحمد الفيشاوي على دعمها، وأن يكون بجوارها خلال الفترة الماضية من أجل الدعم النفسي الذي يعجل من عملية العلاج، وتماثلها للشفاء سريعاً.