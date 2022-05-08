سيدة أمريكا الأولى تصل أوكرانيا فى زيارة غير معلنة: الحرب يجب أن تتوقف «صور»

تجري السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، زيارة غير معلنة إلى غرب أوكرانيا لزيارة السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكا لإظهار دعم الولايات المتحدة في عيد الأم.

وقالت السيدة الأولى للولايات المتحدة لزيلينسكا: «أردت أن أحضر في عيد الأم، اعتقدت أنه من المهم أن أبين للشعب الأوكراني أن هذه الحرب يجب أن تتوقف وأن هذه الحرب كانت وحشية وأن شعب الولايات المتحدة يقف إلى جانب شعب أوكرانيا».

تفاصيل زيارة جيل بايدن لأمريكا

وأمضت جيل بايدن نحو ساعتين في أوكرانيا، حيث سافرت بالسيارة إلى مدينة أوزهورود، على بعد نحو 10 دقائق بالسيارة من قرية سلوفاكية وقامت بجولة على الحدود وفقا لصحيفة «جارديان».

وقدمت زيلينسكى الشكر لجيل بايدن على «عملها الشجاع»، وقالت: «نحن نتفهم ما يتطلبه الأمر بالنسبة للسيدة الأمريكية الأولى للمجيء إلى هنا أثناء الحرب عندما تحدث الأعمال العسكرية كل يوم ، حيث تنطلق صفارات الإنذار كل يوم - حتى اليوم».

اجتمعت السيدتان معًا في فصل دراسي صغير، وجلستا على طاولة بالقرب من بعضهما البعض وقدما التحية لبعضهما البعض أمام المراسلين قبل أن يلتقيا على انفراد، وكانت زيلينسكي وأطفالها في مكان مجهول حفاظًا على سلامتهم.

وتم تحويل المدرسة التي التقيا فيها إلى سكن انتقالي للمهاجرين الأوكرانيين من أماكن أخرى في البلاد.

وسمحت الزيارة لبايدن بإجراء هذا النوع من الدبلوماسية الشخصية التي يرغب زوجها في القيام بها بنفسه.

الرئيس الأمريكى: أشعر بخيبة أمل لعدم زيارة أوكرانيا

وكان الرئيس جو بايدن قال خلال زيارته لبولندا في مارس الماضى إنه يشعر بخيبة أمل لأنه لم يتمكن من زيارة أوكرانيا لرؤية الظروف بشكل مباشر، ولكن لم يُسمح له لأسباب أمنية على الأرجح.

وقال البيت الأبيض مؤخرًا في الأسبوع الماضي إن الرئيس "ود الزيارة ولكن لا توجد خطط له للقيام بذلك في هذا الوقت.