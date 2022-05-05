خبير: مكاسب حرب روسيا وأوكرانيا لعدد محدود من الأشخاص.. منهم إيلون ماسك

قال الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولي السابق، إنّ رفع الأسعار بشكل غير محسوب أو مخطط «التضخم»، أسوأ ما قد تتعرض له الأسواق، متابعا أنّ ارتفاع الأسعار الطفيف مقبول، للاستمرار في إنتاج السلعة أو الخدمة.

آثار التضخم

وأضاف صالح، خلال حواره في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنّ التضخم هو الارتفاع غير المخطط للأسعار في فترة زمنية معينة، ويؤدي إلى تقليل قيمة الدخل والقدرة الشرائية.

مكاسب قليلة للحرب

وتابع مستشار البنك الدولي السابق، أنّ الحرب الروسية الأوكرانية لها مكاسب على بعض الأطراف، مثل شركات الأسلحة والمضاربة على الذهب، لكن المنتج والمستهلك هما الخاسران، موضحًا أنّ الأزمة تخلق فرصا، مثل شراء القطب الأمريكي إيلون ماسك منصة التغريدات القصيرة تويتر بـ44 مليار دولار.

وأردف صالح أنّ رد فعل المستهلك مختلف عن المنتج أو صاحب رأس المال، حيث لا يحاول الشراء في أوقات الازمات، بينما يحاول المنتج التقليل من إنتاجه أو توجيه أمواله إلى قطاعات أخرى، تتضمن فرصا مختلفة، مثل المضاربة على الذهب والمضاربة في بيتكوين أو السندات الأمريكية.

وأشار مستشار البنك الدولي السابق إلى أنّ رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، سيؤدي إلى انتقال الأموال الساخنة، مشددًا على أنّ الفرص التي تخلقها الأزمات مثل الحرب الروسية الأوكرانية، تكون لعدد محدود من الأشخاص والمؤسسات العالمية الكبرى.