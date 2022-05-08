باحث اقتصادي: بعض الدول ستضطر لتقليل الضرائب لتفادي الركود

قال الباحث الاقتصادي، الدكتور فرج عبدالله، إن زيادة التضخم في العالم، ترجع لرغبة بعض الشركات العالمية لتحقيق أرباح لتعويض الخسائر التي وقعت بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19، وكذلك قلة المعروض، لافتًا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم، يمثل مزيدًا من الضغوط على السياسات المالية، في عدد من الحكومات، لأن الحكومات ستكون مضطرة لتنفيذ حزم مجتمعية، وكذلك ستوجد سياسات خاصة بالفائدة ليتم رفعها.

اضطرار بعض الدول لتخفيض الضرائب الفترة المقبلة

أضاف «عبدالله»، خلال تصريحات لقناة Extra News، أن الحكومات ستكون مضطرة لتخفيض الضرائب، حتى لا يسيطر الركود على السوق، وهذا يمثل مشكلة للدول التي تعتمد على الضرائب في دخلها بنسبة كبيرة، وهذا قد يدخل العالم لما يسمى بالركود التضخمي، مشيرا إلى أن رفع الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي، يأتي لتحجيم التضخم الحادث في الوقت الحالي.

تغيير اعتماد الدول على الدولار الأمريكي بشكل كامل

أوضح الباحث الاقتصادي أن السياسات المالية ستواجه صعوبات، وسيتم مواجهتها بالسياسات النقدية لتحجيم التضخم، مبينًا أن الفيدرالي الأمريكي، سيرفع الفائدة على الدولار عدة مرات هذا العام، لافتًا إلى أن هذا الأمر ينعكس بالسلب على الاقتصاديات الناشئة، إذ ستخرج الأموال من الأسواق الناشئة، لذا يجب تنويع التحوط من خلال تغيير هيكل الاعتماد على النقد الأجنبي في الدول الناشئة، مثل الاعتماد على اليوان الصيني والروبل الروسي والذهب بجانب الدولار.