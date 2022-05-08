سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم الأحد 8 مايو 2022

بعد عودة البنوك إلى العمل اليوم الأحد 8 مايو، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، يتابع المستثمرون ورجال الأعمال وحتى المواطنون، سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم، بعد أن رفع البنك الفيدرالي الأمريكي، قيمة الفائدة على العملة الخضراء بقيمة نصف%، وهو ما تحدده التجارة العالمية بين الدول الكبرى.

سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات

في هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن»، في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية في المجال الاقتصادي، وتحديدًا أسعار العملات التي تنشر على مدار اليوم عبر الموقع الإلكتروني، سعر الدولار أمام الجنيه، في نهاية التعاملات اليومية في عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد بسعر 18.43 جنيه للبيع، و18.53 جنيه للشراء، وذلك في نهاية معاملات اليوم الأحد 8 مايو 2022.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.44 جنيه للشراء و18.52 جنيه للبيع، وفق الموقع الالكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وجاء سعر الدولار 18.48 جنيه للبيع و18.53 جنيه للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

وسجل الدولار في بنك مصر نحو 18.51 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.51 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.43 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية سجل الدولار 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.46 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجلت العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.