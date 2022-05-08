مجلس الذهب العالمي: الدولار ربما يهبط بأسعار المعدن الأصفر قريبا

قال مجلس الذهب العالمي، إنَّه طوال شهر أبريل الماضي، ظل الذهب من بين أفضل الأصول أداءً في عام 2022، إذ ارتفع بنسبة 5% بالدولار الأمريكي، ومع ذلك أنهى الشهر منخفضًا بنسبة 1.6% عند 1911 دولارًا أمريكيًا للأوقية، حيث تميز يوم 1 أبريل بضعف كبير في معظم الأصول، بما في ذلك الأسهم والسندات، فضلاً عن تقلبات السوق المتزايدة.

تعافي الدولار الأمريكي يضغط على أسعار الذهب عالميا

وأضاف المجلس في تقريره: «أثرت قوة الدولار الأمريكي على سعر الذهب في الأشهر الأخيرة، على الرغم من أنه أقل ثباتًا مما كان عليه في السنوات الأخيرة، إلا أنه غالبًا ما يكون هناك ارتباط سلبي بين قوة الدولار وأسعار الذهب».

وتابع المجلس: «نظرًا لتحديات ارتفاع الأسعار والدولار القوي، فإن حقيقة أن الذهب كان منخفضًا بشكل طفيف في الشهر أمر مقنع.. دعمت المخاطر وعدم اليقين السعر بشكل طفيف خلال شهر أبريل، وبعض الدوافع وراء قوة الدولار يمكن أن تخلق رياحا معاكسة لسعر الذهب، ومع ذلك، نعتقد أنه إذا ظل الدولار قوياً بسبب البنوك المركزية المتشددة وارتفاع العوائد، فمن المحتمل أن يكون الارتباط السلبي سلبيًا بالنسبة للذهب».

لماذا اتجه المستثمرون في العالم نحو الدولار؟

وواصل مجلس الذهب العالمي: «مع ذلك، إذا كان الدافع وراء الدولار هو الشعور بالابتعاد عن المخاطرة، خاصةً إذا امتدت الحرب في أوكرانيا وكان لها تداعيات أوسع، فقد يرتفع كل من الدولار والذهب كما هو الحال عادةً في هذه الأنواع من البيئات. لذلك، من وجهة نظرنا ، بينما ستظل أسعار الفائدة مهمة بشكل لا يصدق، من المحتمل أيضًا أن يكون سلوك الدولار محركًا رئيسيًا لسلوك الذهب في الأشهر المقبلة».

وأوضح أن الحرب الأوكرانية الروسية، وتصاعد التوترات بشأن إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، كما في بولندا وبلغاريا، قد يؤدي إلى نقص العرض وزيادة الأسعار في سوق السلع بشكل عام، ما قد يؤثر إيجابًا على سعر الذهب.