ضبط سيدة استولت على 150 ألف جنيه من «فيزا» مواطن بدمياط

ألقت الأجهزة الأمنية بدمياط القبض على السيدة المتهمة بالاستيلاء على نحو 150 ألف جنيه من «فيزا» أحد المواطنين أمام ماكينة بنك مصر فرع كفر سعد.

وتمكنت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة كفر سعد من القبض على «رانيا. ش. ا» المتهمة بسرقة المواطن إبراهيم عبد الصمد، ومقيم بقرية كفر سليمان بمحافظة دمياط.

وقال أحمد الغيطاني، محامٍ، إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط تمكنت من ضبط المتهمة المذكورة تنفيذا لأمر الضبط والإحضار الذي أصدرته النيابة العامة بدمياط في القضية رقم 1277 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر سعد.

وأضاف الغيطاني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهمة المذكورة لها 13 سابقة، في مجال سرقة المواطنين أمام البنوك في محافظة دمياط.

تعود تفاصيل الواقعة عندما كان إبراهيم عبد الصمد، يقف في طابور ماكينة الأموال بمدينة كفر سعد في محافظة دمياط، ليسحب مبلغ 2000 جنيه، ولكنه خسر 150 ألف في «غمضة عين»، ولم يشعر بالمشكلة إلا بعد ساعات طويلة.

يروي «إبراهيم»، أنه قبل شهر رمضان الماضي، ذهب لسحب أموال ليشتري بها ما تحتاجه أسرته قبل الشهر الكريم، ووقف وقتًا طويلاً، منتظرًا أن تنتهي مجموعة سيدات، من إتمام تعاملاتهن المالية، ولكنهن أخذن مدة غير معتاد عليها، ودار بينه وبين إحداهن حوارًا: «كانوا 3 ستات بيسحبوا أكتر من فيزا، وأخدوا وقت طويل جدا وبعدين واحدة منهم قالتلي هات وإحنا نسحبلك بدل ما انت واقف، ووافقت لأن أنا أخدت وقت طويل جدًا، وبعد كده عطيتها الفيزا وفعلا سحبت لي 2000 جنيه أخدتهم ومشيت».

سرقة 150 ألف جنيه من حساب «إبراهيم»

في مساء اليوم نفسه، فوجئ «إبراهيم»، بمجموعة رسائل متتالية عبر هاتفه، تفيد بسحب مبالغ تصل إلى 150 ألف جنيه، ما جعله يدخل في حالة من الصدمة الممزوجة بعدم الفهم، وبعد ذهابه للبنك باليوم التالي، فوجئ أن الفيزا كارد التي معه، تم تغييرها من قبل السيدات اللاتي سحبن له الأموال.

إبراهيم: عملت محضر في مركز كفر سعد

وبحسب حديث «إبراهيم»: «لما روحت البنك عرفت إنهم سحبوا 150 ألف جنيه من مكن فوري، وباقي في الحساب حوالي 150 كمان، وبعد كده روحت عملت محضر في مركز شرطة كفر سعد باللي حصل، وعرفت إنهم عصابات بيسرقوا الفيزا كارد من الناس».