مصرع مراهقين في سباق غير شرعي للموتوسيكلات على «ساحلي» دمياط

لقى مراهقان مصرعهما إثر انقلاب دراجة نارية قبل قليل، على الطريق الساحلى الدولي المار وسط بحيرة المنزلة، في نطاق محافظة دمياط، ما بين قريتي «السيالة، وشطا»، أثناء اشتراكهما في سباق للموتوسيكلات على الطريق الساحلي الدولي.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية

تلقت شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي بمصرع كل من «أحمد عرفة»، 16 سنة، و«رضا فوزي»، 16 سنة، يقيمان بقرية «السيالة»، التابعة لمركز دمياط، إثر انقلاب دراجة نارية على الطريق الساحلي الدولي، المار وسط بحيرة المنزلة.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

انتقال الشرطة إلى موقع الحادث

كما انتقل ضباط مركز شرطة دمياط إلى موقع الحادث، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثتين، كما تحرر محضر بالواقعة.

إصابة 3 شبان في سباق موتوسيكلات سابق بدمياط

وأصيب 3 شبان في وقت سابق مساء أمس الجمعة، أثناء سباق للدراجات النارية على طريق «الزرقا - سيف الدين»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الزرقا المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن المصابين هم: «أحمد الزهيري، ومحمد عطالله، ومحمد شعيشع»، وجميعهم من قرية «سيف الدين».

وتشهد الطرق السريعة في محافظة دمياط العديد من سباقات الدراجات النارية بشكل يومي، بين مجموعات من الشباب، مما تسبب في حدوث العديد من حالات الوفاة والإصابة بين الشباب المشاركين في تلك السباقات غير الرسمية، وأغلبهم من المراهقين دون سن العشرين.