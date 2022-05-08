مستشار «التموين»: توقعات بثبات سعر الذهب الفترة المقبلة

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن سعر الذهب ارتفع 150 دولارا، بعد نصف ساعة فقط من دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا، وتوالت هذا الارتفاعات منذ هذا الوقت إلى وقت كتابة هذا الخبر، مبينا أن الغرب يريد استنزاف دولة روسيا الاتحادية أكبر دول العالم من حيث المساحة بشكل طويل الأمد، لافتا إلى أن هذا الأمر سيوجد تأثير على عدة أسواق عالمية.

أضاف «فرج»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» مساء اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه في ظل ارتفاع الذهب، فإن المواطن الذي يشتري الذهب هو الرابح، وليس البائع، لأن الأسعار يتم رفعها بشكل مستمر، موضحا أن المواطن يؤمن نفسه من خلال شراء الذهب، لافتا إلى أن أسعار الذهب سيتم ثباتها الفترة المقبلة لمدة.

«الدهب عمره ما زعل حد.. على طول في الطالع»

وأوضح مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، «أن الذهب عمره ما بيزعل حد، كان بـ50 قرش الجرام وبعدين فضل يطلع، والذهب عمره ما بيصدي، والشخص يقدر يشيله عنده، وفي إقبال كبير جدا على المشغولات والسبائك الفترة اللي فاتت، المصريين مجربين الدهب من زمان وعارفين أن سعره بيغلي مع الوقت مش بينزل».

ارتفاع أسعار الذهب الفترة الماضية

وتشهد أسعار الذهب ارتفاعات منذ أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومؤخرا الأزمة الروسية الأوكرانية التي رفعت سعر الذهب كثيرا في ظل رفع الفيدرالي الأمريكي أيضا سعر الفائدة، وهو الأمر الذي يجعل الذهب ملاذا أمنا للدول والأفراد مما زاد الطلب عليه.