محافظ كفرالشيخ يتفقد حصاد وتقدير الذهب الأصفر في مركز قلين

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، عمليات حصاد وتقدير الانتاجية لمحصول القمح، بمركز قلين، كأحد الحقول الارشادية المنزرع لصنف سخا 95 والتاليه لمشروع ترشيد استخدام المياة فى الانشطة الزراعية.

حيث تطبق فى الحقوال الممارسات الزراعية كالتسوية بالليزر والزراعة على مصاطب واستخدام اصناف تقاوى عالمية الانتاجية متحملة للجفاف من شأنها تعظيم الاستفادة من وحدة مياة الرى وزيادة الانتاجية وتوفير كمية التقاوى المستخدمة فى الزراعة .

جاء ذلك بحضور فادي شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، والمحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين، والدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة.

زيادة إنتاجية القمح

وأوصى المحافظ بضرورة تقييم هذه الاصناف والممارسات الزراعية التى من شأنها زيادة الانتاجية وهذه المساحة، كما تفقد عمليات توريد القمح بشونة بنك مصر الزراعى بناحية سروة بمركز قلين

تذليل العقبات أمام المزارعين

وشدد «نور الدين» على ضرورة تذليل اى عقبات تواجه المزارعين أثناء عملية التوريد.كما وجه محافظ كفر الشيخ بجمع أكبر كميات من القمح، وأثنى على توافد المزارعين بتوريد القمح للشون والصوامع والهناجر.