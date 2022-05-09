مدير «الدفاع الوطني» الأسبق: الأعمال الإرهابية لن تثنينا عن التنمية في سيناء

تقدم اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، بخالص العزاء في شهدائنا الذين تصدوا لهجوم إرهابي في غرب سيناء، لافتا إلى أن مثل تلك الأعمال الإرهابية لن تثنينا عن التنمية في سيناء: «ضريبة الشعب المصري دايما بيدفعها للدفاع عن سيناء، وهي مطمع كبير جدًا».

الغباري: كل التأمين على المشروعات القومية هيتراجع

وأضاف «الغباري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، شدد على مراجعة التأمينات الخاصة بالمشروعات القومية: «كل التأمين على المشروعات القومية هيتراجع، ده اللي الاجتماع بيقوله، مع الاستمرار في اجتذاذ جذور الإرهاب بسيناء».

الغباري: العلاقة بين مواطني سيناء والقوات المسلحة طويلة وممتدة

وتابع: «تنمية سيناء تكبد الدولة الكثير من الأموال بسبب الحجم الضخم من التنمية القائم هناك، مع بناء مدن جديدة وميناء العريش ومطار البردويل، كل دي من مشروعات التنمية في سيناء، ومثل تلك الأعمال من شأنها هز الثقة».

وأوضح أن العلاقة بين المواطنين في سيناء والقوات المسلحة طويلة وممتدة، ولكن قبيل عام 2015 كان المواطنون هناك يخشون التعاون مع القوات المسلحة، ولكن مع بدء العملية الشاملة في سيناء بدأوا في التعاون مع الجيش: «هما ناس وطنيين وبيضحوا بأبنائهم للقضاء على الإرهاب ومساندة القوات المسلحة».