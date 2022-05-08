«شباب النواب» تقف دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة (صور)

بدأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اجتماعها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا على يد الغدر والارهاب في سيناء.

الحادث الإرهابي

قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة، خلال اجتماع اللجنة، إن الحادث الارهابي الغاشم، ليس من قبيل الصدفة، لكن أتي بعد كشف المخططات الإخوانية التي تدار في فترة العهد السابق، مؤكدا أن الشعب المصري يقدم كل الدعم للقوات المسلحة وأسر الشهداء.

وأشار الي أن مصر ولادة وستقدم كل يوم شهداء، وستظل مصر دائما محفوظة، والشهداء محفوظين بقلوبنا بحروف من ذهب، لافتا إلى أننا كلنا خلف القيادة السياسية، وخلف القوات المسلحة، لا سيما أن الإرهاب لا دين له.

جهود التنمية في سيناء

وأضاف: «كلنا على قلب رجل واحد ضد الجماعة الإرهابية ومستعدون للشهادة، وستعود مصر كما كانت مهد الأمن والسلامة».

وقال النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحادث الإرهابي الغاشم متوقع، مؤكدا أن الارهاب لن يسني الدولة والقيادة السياسة عن جهود التنمية في سيناء.

وقالت إيمان عبدالجابر، وكيل وزارة الشباب والرياضة، نعزي أنفسنا في شهداء الوطن، ونتمنى لمصر الأمن والسلام.