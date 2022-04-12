مسلسل الاختيار 3 الحلقة 10.. أحمد السقا ينجح في إحباط عملية إرهابية

شهدت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 10، اجتماع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بين المرشد محمد بديع «عبد العزيز مخيون»، وخيرت الشاطر «خالد الصاوي»، إضافة إلى سعد الكتاتني «بيومي فؤاد»؛ لبحث الوضع قبل استفتاء على الدستور ما بين حصار مدينة الإنتاج الإعلامي والاعتصام في ميدان النهضة.

وفي أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 10، يواصل الظابط مروان «أحمد عز» تتبع شحنة الأسلحة التي من المقرر دخولها إلى مصر من خلال أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وعلى الجانب الآخر يحاول الضابط مصطفى خليفة «أحمد السقا» في تجنيد أحد عناصر الجماعة التكفيرية الذي ألقي القبض عليه، في مساعدته للإيقاع بالخلية قبل تنفيذ عملية كبرى، وينجح في ضبط مجموعة من العبوات الناسفة قبل استخدامها.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 10

وتكشف أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 10، استخدام جماعة الإخوان الإرهابية منابر المساجد؛ لتكون بوق دعايا للتصويت على نعم للدستور، الذي ترغب الجماعة في تمريره لضمان بقائهم في السلطة والسيطرة على مؤسسات الدولة.