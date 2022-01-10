مرصد الأزهر: 735 عملية إرهابية بإفريقيا عام 2021 و«حركة الشباب» الأكثر نشاطا

ارتفع مؤشر العمليات الإرهابية خلال عام 2021 في القارة الإفريقية مقارنة بالعام الماضي، حيث شهدت القارة الإفريقية 735 عملية إرهابية تنوعت بين هجمات إرهابية وعمليات انتحارية واغتيالات، وواجهت البلدان الإفريقية التي تشهد صراعات والعديد من التحديات الأمنية منذ بداية العام الماضي 2021م فضلاً عن انتشار العديد من الأوبئة وجائحة كورونا، وانتشار الفوضى وعدم الاستقرار.

وتصدرت حركة «الشباب»، التنظيمات الإرهابية الأكثر نشاطًا من حيث عدد العمليات في القارة خلال العام المنصرم، في حين كان العدد الأكبر من القتلى على يد جماعة بوكو حرام مما جعلها الأكثر سفكا للدماء.

ويرى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أنّ هذا الارتفاع يرجع في المقام الأول إلى استمرار انتقال عناصر داعش إلى القارة مما أدى إلى زيادة رقعة تلك العمليات، حيث استهدفت تلك التنظيمات دولًا كانت بمنأى عن التهديدات الإرهابية وفي مقدمتها أوغندا وبنين وتوجو.

الصومال وحركة الشباب

وأثرت لأوضاع الأمنية التي تشهدها دولة الصومال بشكل كبير في نمو نشاط حركة «الشباب»، المدعومة من قبل تنظيم القاعدة، وهو الأمر الذي أثار أيضًا طموح الحركة التي ترنو إلى بسط نفوذها وسيطرتها الفكرية والعقدية بل والسياسية، ولذا، عقد مرصد الأزهر العديد من الدورات والندوات والمحاضرات خلال هذا العام للشباب من مختلف دول العالم وخاصة الدول الافريقية بهدف نشر الوعي وأهميته ودمج جميع فئات المجتمع لتحقيق الأمن والسلام، وترسيخ قيم التعايش والاندماج.

الأزهر يدين الهجمات الإرهابية لقطاع طرق بولاية زامفارا بنيجيريا

وأعرب الأزهر الشريف عن خالص تعازيه لجمهورية نيجيريا الفيدرالية، في وقوع أكثر من مائتي ضحية من المدنيين الأبرياء، جرّاء الهجمات الإرهابية التي شنها قُطّاع طرق بولاية «زامفارا»، شمال غرب البلاد.

وأكد الأزهر إدانته الكاملة لهذه الهجمات الإجرامية التي تستهدف الآمنين، مشددا على أن الإرهاب يستوجب استنفار الهمم وتكاتف الجهود الدولية لمواجهته، واجتثاثه من جذوره، وتقدم الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، وللشعب النيجيري، داعيًا المولى -عز وجل- أن ‏يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن ينعم على العالم بالأمن والسلام.