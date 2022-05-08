واشنطن: فرض قيود على تأشيرات سفر المسؤولين العسكريين الروس

أعلن البيت الأبيض، أن واشنطن تفرض قيودا على تأشيرات سفر المسؤولين العسكريين الروس، بالإضافة إلى فرض عقوبات على 3 من أكثر المحطات التليفزيونية الروسية مشاهدة.

وأوضح البيت الأبيض، أن مجموعة الـ7 تواصل ملاحقة النخبة الحاكمة في روسيا الداعمة لبوتين، منوها بأن المجموعة ملتزمة بإمدادات طاقة عالمية مستقرة.

فرض عقوبات على شركة أسلحة روسية

ومن جانبها، أعلنت مجموعة الـ7، فرض عقوبات على شركة أسلحة روسية و7 شركات شحن، وفقا لما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل لها.

ودعت مجموعة الـ7، روسيا لفك الحصار على منتجات أوكرانيا الزراعية، وتسهيل وصولها للخارج، مؤكدة عدم فرض عقوبات على تصدير الأغذية من روسيا حتى لا تؤثر على المستهلكين.

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

وبدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 24 فبراير الماضي، وفرضت عدة دول عقوبات على روسيا.