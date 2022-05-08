الشناوي عن إيرادات أفلام عيد الفطر: السقا وحلمي قادران على جذب الجمهور

قال الناقد طارق الشناوي، إنّ الحكم على إيرادات موسم أفلام عيد الفطر، ما زال مبكرًا، لا سيما وأنّ ذلك الموسم له طابع خاص عند الجمهور، إذ أنّ تقييم الجمهور للأعمال سيتضح جيدًا مع نهاية الأسبوع الجاري.

إيرادات الأسبوع الأول من موسم العيد تتوقف على مدى جذب نجومية المُمثل للجمهور

وأوضح الشناوي، لـ«الوطن»، أنّه رغم تجاوز إيرادات موسم أفلام عيد الفطر أكثر من 50 مليون جنيه، إلا أنّ الأمر يتعلق بحجم نجومية بطل العمل نفسه، إذ أنّ قطاعا كبيرا من الجمهور يُشاهد الفيلم رغبة في متابعة الفنان المُفضل له فالنجومية هي التي تغلب في البداية، قائلًا إنّ أحمد السقا وأحمد حلمي قادران على جذب الجمهور.

وأشار طارق الشناوي، إلى أنّ موسم أفلام عيد الفطر، يتميز بإقبال شديد من الجمهور، عكس موسم عيد الأضحى، كون هناك تباعد زمني طويل إلى حدّ ما قبل الموسم الذي يسبقه، إذ سيكون هناك حالة تعطش لدى الجمهور لدخول السينما.

جمهور العيد استثنائي ويصفه البعض بـ«جمهور العيدية»

وأضاف طارق الشناوي، أنّ «تقييم الجمهور للأفلام وحجم الإيرادات سيتضح بداية من نهاية الأسبوع الجاري»، لافتًا إلى أنّ جمهور العيد استثنائي ويصفه البعض بـ«جمهور العيدية، الذي يتوجه إلى السينمات بعد حصوله عليها، كما أنّ دور العرض طقس أساسي من طقوس العيد».

ويُشارك في موسم عيد الفطر، 3 أفلام فقط، ما بين الكوميدي والأكشن، وهم واحد تاني بطولة الفنان أحمد حلمي، وفيلم العنكبوت بطولة أحمد السقا، وأخيرًا فيلم زومبي بطولة علي ربيع.

كما تستقبل السينما فيلم فارس، اعتبارًا من يوم 18 مايو الجاري، وهو من بطولة الفنان أحمد زاهر، والذي يُعد أول بطولة سينمائية له، ويجمعه بعدد كبير من الفنانين، منهم حسين فهمي وإيمان العاصي، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.