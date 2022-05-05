طارق الشناوي: منى زكي مفاجأة «العنكبوت».. و«زومبي» استخدام مرة واحدة

نجحت أفلام موسم عيد الفطر السينمائي في تحقيق إيرادات وصلت خلال 3 أيام إلى 28 مليون جنيه، وكان لـ«واحد تاني»، بطولة الفنان أحمد حلمي، نصيب الأسد فيها بـ13 مليون جنيه، أما «العنكبوت» بطولة أحمد السقا، فحقق 9 ملايين و116 ألف جنيه.

بينما لم يحقق فيلم «زومبي» بطولة علي ربيع وعدد من نجوم مسرح مصر سوى 5 ملايين جنيه، وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

طارق الشناوي: أحمد حلمي لم ينجح في «واحد تاني»

وبخلاف النجاح على المستوى الجماهيري، تحدث الناقد طارق الشناوي عن أفلام موسم عيد الفطر السينمائي على المستوى الفني؛ إذ يرى أن أحمد حلمي لم ينجح خلال فيلمه الجديد «واحد تاني»، في الخروج من الصندوق، خاصة بعد الإخفاقات التي تعرض لها في أعماله السينمائية السابقة، التي كان آخرها «خيال مأتة» عام 2019.

طارق الشناوي: «العنكبوت» لم يقدم جديدا.. و«زومبي» كوميدية تقليدية

وأشار «الشناوي» في حديثه عن أفلام العيد، إلى أن فيلم «العنكبوت» لم يقدم جديدا على مستوى أفلام الأكشن المعتادة، مؤكدا: «المفاجأة كانت في مني زكي على مستوى الأداء والكوميديا كانت رائعة، رأيي الشخصة أراها نجمة كوميديا لو قام أحد بالكتابة لها مباشرة».

وعن فيلم «زومبي»، قال الناقد الفني: «الفيلم لا يطلب الكثير من الجمهور، فالأحداث عبارة عن كوميديا تقليدية قد يحبها جمهور العيد، ولا أتصور أنه من الممكن أن يواصل تحقيق الإيرادات بعد العيد فهو أشبه بالمحارم الورقية التي تستخدم مرة واحدة فقط، ويحسب لمخرج الفيلم خروج العمل دون دماء أو مشاهد مقززة».