الناقد طارق الشناوي عن مسلسل «جزيرة غمام»: أيقونة رمضان 2022

شهد السباق الرمضاني لهذا العام منافسة قوية وشرسة، بسبب تنوع الدراما في الأعمال الرمضانية وتفوق عدد من المسلسلات بشكل كبير وتفاعل الجمهور وكذلك النقاد معها وكان من بين هذه الأعمال مسلسل «جزيرة غمام»، للفنان طارق لطفي.

مسلسل جزيرة غمام هو واحد من الأعمال الرمضانية التي نالت اعجاب الناقد الفني طارق الشناوي وعنه قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأنه أيقونة رمضان 2022 وأنه واحد من أفضل المسلسلات في السباق الرمضاني لهذا العام وكان عبارة عن نسيج من الابداع قدمه المؤلف عبد الرحيم كمال في شكل درامي هو من أحلى ما تم تقديمه في الدراما التليفزيونية.

طارق الشناوي يتحدث عن مسلسل جزيرة غمام

وتابع طارق الشناوي قائلا إن مسلسل جزيرة غمام هو حالة فريدة وكلله المخرج الرائع حسين المنباوي ومعه مدير التصوير اسلام عبد السميع الذي قدم صورة رائعة للعمل بالإضافة الى فريق العمل المتميز طارق لطفي وأحمد أمين ومي عز الدين ورياض الخولي ومعهم الموسيقي التصويرية وصوت على الحجار الذي زين تتر العمل .

طارق لطفي أفضل ممثل في رمضان

وأكد الشناوي بأن هذا العمل يحصل من خلاله الفنان طارق لطفي على أفضل ممثل في رمضان لأنه قدم الدور باحترافية كبيرة وأيضا الفنان أحمد أمين الذي قدم حالة مميزة ويفاجئنا كالعادة في الأدوار التي يقدمها بعيدا عن القالب الكوميدي الذي عرف من خلاله .

وتابع أيضا بأن الفنانة مي عز الدين قدمت دور «العايقة»، باحترافية كبيرة ومميزة وتمكنت من أن تستعيد بريقها مرة أخرى.