طارق الشناوي: ننتظر موسما سينمائيا قويا في العيد.. و«واحد تاني» فيلم مختلف

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن بدء عرض أفلام موسم عيد الفطر، والذي يشهد منافسة قوية بين الكوميديا والأكشن في 4 أفلام، إذ يعود الفنان أحمد حلمي إلى جمهوره بعد غياب 3 سنوات بفيلم «واحد تاني»، بينما يشارك الفنان أحمد السقا ومنى زكي بطولة فيلم «العنكبوت»، وتتسع القائمة لتشمل فيلمي «أشباح أوروبا» بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي، و«زومبي» بمشاركة أبطال مسرح مصر.

يرى الناقد طارق الشناوي أن موسم عيد الفطر 2022 من المواسم السينمائية القوية، إذ يعتبر وجود أحمد حلمي مطمئنا: «أعتقد أن الفيلم مختلف لأن محمد شاكر خضير من المخرجين الذين يبذلون جهدا ضخما في العمل الفني، ومن الذكاء أن يعود حلمي في التوقيت الحالي بفيلم يعوض الغياب، خاصة أن فيلمه الأخير (خيال مآتة) لم يحقق النجاح الذي ينتظره، فأظن على الناحية النظرية أن الفيلم سيجذب عددا كبيرا من الجمهور إلى شباك التذاكر».

طارق الشناوي: الجمهور يترقب عودة السقا ومنى زكي معا

وتابع الشناوي في حديثه لـ«الوطن»: «وجود السقا مع منى زكي وهما يشكلان دويتو رائع على مدار سنوات طويلة منذ فيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية)، يجعل هناك ترقب لعودتهما للعمل معا في فيلم (العنكبوت)، وبالطبع منى زكي ممثلة رائعة والسقا نجم كبير».

كما تطرق للحديث عن فيلم «زومبي»: «من خلال قراءتي للأعمال السابقة لأبطال مسرح مصر، أتمنى أن يخيب توقعي ويقدموا شيئا جيدا، لأن للأسف علي ربيع بدد طاقته، وهناك رسالة واضحة بأن الكوميديا التي يقدمها لم تعد مطلوبة، ولكن أتمنى أن ينجح في عبور الأزمة هو وفريق العمل».