في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي.. العاهل الأردني يدين هجوم سيناء الإرهابي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن ملك الأردن أعرب خلال الاتصال، عن خالص العزاء للرئيس والشعب المصري، في شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا نتيجة الاعتداء الإرهابي الغادر، الذي وقع في شمال سيناء، مؤكدا تضامن الأردن الكامل مع مصر، في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله.

وأعرب الرئيس، عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة، من أخيه العاهل الأردني، التي تعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، متمنيا للأردن حكومة وشعبا، كل استقرار وسلام.