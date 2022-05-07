السيسي: العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمة أبناء مصر على اقتلاع جذور الإرهاب

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهداء القوات المسلحة في سيناء، قائلا: «ما زال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن».

الرئيس: أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم

وأضاف رئيس الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «أؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الارهاب، داعيا الله عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها».