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السيسي: العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمة أبناء مصر على اقتلاع جذور الإرهاب

كتب:

محمد أبو عمرة وشريف سليمان
07:24 م | السبت 07 مايو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهداء القوات المسلحة في سيناء، قائلا: «ما زال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن». 

الرئيس: أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم

وأضاف رئيس الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «أؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الارهاب، داعيا الله عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها».

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