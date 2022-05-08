مجدي سعيد: «ذاكرت شخصية محمود عزت كتير.. والدور كان صعب»

خصص برنامج «الحياة اليوم» الفقرة الحوارية الثانية له للحديث عن أبطال مسلسل الاختيار 3 باستضافة عدد من الفنانين.

سعيد: المسلسل كان فيه حشد كبير من الممثلين التقال

وقال الفنان مجدي سعيد، إن تجسيده لشخصية القيادي الإخواني محمود عزت، نائب مرشد جماعة الإخوان، كان صعبا ومرهقا عليه، لكنه يرى أنه أدى دوره في المسلسل على أكمل وجه، متابعا: «المسلسل كان فيه حشد كبير من الممثلين اللي لهم ثقل، وقولت لنفسي فين أنا من الممثلين دول، وكان عبئا نفسيا كبيرا عليا».

صعوبة شخصية محمود عزت

وأضاف «سعيد»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، أنه سعى بكل ما أوتي من قوة ليجسد شخصية محمود عزت، وهو الأمر الذي جاء بعد فترة طويلة من مذاكرته لتلك الشخصية عن قرب، «اللي عرفته خلال مذاكرتي أنه شخصية صعبة وكان همزة الوصل بين التنظيم العالمي والتنظيم في داخل مصر، ودوره كان أهم من خيرت الشاطر ومرشد الإخوان نفسه، وكان قليل الكلام جدا».

الطمباري: جسدت دور رئيس مكتب محمد مرسي عندما كان رئيسًا

وقال الفنان هاني الطمباري، إنه جسد في مسلسل الاختيار 3، شخصية قيادي إخواني يدعى أحمد عبدالعاطي، وهو رئيس مكتب محمد مرسي خلال توليه رئاسة البلاد، متابعا: «ردود فعله كانت هادئة جدا، وده اللي صمم مخرج العمل بيتر ميمي يظهره للناس، واتخضيت لما شفت منظري مشابه له، ولما وريت الصورة لأمي قالت لي يا ساتر يا رب، وكان الأهم بالنسبة لي كممثل أني محظوظ بوقوفي أمام فنانين كبار».